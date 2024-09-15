Дамбу в селе Викулово восстановят

13 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор работал в муниципалитетах, которые весной противостояли самому масштабному паводку в истории региона на реке Ишим.

Свою поездку он начал с Викуловского района, где вместе с главой Ишимского района Сергеем Ломовцевым проинспектировал работы по восстановлению объектов, которые весной повредил паводок.

Как отметил Александр Моор, часть гидротехнических сооружений нуждается в ремонте из-за колоссальной нагрузки во время паводка. Так, в поселке Детский дом объем работ небольшой, а дамбу, защищающую три дачных общества - «Надежда», «Смородинка» и «Приишимский», потребуется переустроить.

Продолжается восстановление дорог в Ишимском районе. В порядок приводят как участки областных магистралей, так и дороги в 4 населенных пунктах района.

Глава региона также посетил в дома, пострадавшие в Ишиме и Ишимском районе. В Ишиме ремонтируют восемь домов, средства на это выделены из областного бюджета. В части помещений работы уже завершены, в остальных – высокая степень готовности. Сейчас готовность всех пострадавших домов в Ишимском районе составляет около 80%. Как подчеркнул губернатор, общая задача – завершить остальные ремонты до наступления холодов.

«Противостояние паводку весной 2024 года – один из ключевых эпизодов истории Тюменской области. Осознание этого приходит спустя время. В моменте думать об этом было просто некогда, приходилось принимать оперативные решения и действовать. Мы противостояли стихии, ее разрушительная сила хорошо видна сейчас. Большая вода размыла дороги, повредила защитные сооружения, заставила в некоторых местах сменить русло реки Ишим. Мы выстояли благодаря сплоченности и огромной силе духа», – уверен Александр Моор.