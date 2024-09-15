Более четверти россиян страдают ожирением

Почти 40 миллионов граждан России страдают ожирением, что приводит к развитию различных заболеваний. Важной в этой проблеме является профилактика, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Северную Осетию корреспондентам ТАСС.

«У нас в стране порядка 40 миллионов человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем – сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы. Профилактика является ключом, это самое доступное в принципе, что есть. Врачи этому должны уделять внимание», – сообщил он.

По данным Росстата, на 1 января 2024 года население России составляет более 146 миллионов жителей. Так, число страдающих ожирением превышает четверть всего населения страны.