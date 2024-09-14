28-летний москвич смог вырастить самую большую тыкву в России

Накануне, 13 сентября, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» прошла торжественная церемония взвешивания самых больших тыкв России. Рекордный 817-килограммый оранжевый овощ зафиксировали у Александра Чусова, передает пресс-служба учреждения.

«Абсолютный тыквенный чемпион Александр Чусов со своим рекордом 817 кг! В 2025 году ждем минимум тонну. Это самая тяжелая тыква, КОГДА-ЛИБО выращенная в России, представляете?!» — говорится в публикации.

28-летний москвич начал заниматься агрономическими экспериментами на своих дачных шести сотках около восьми лет назад. Он поставил перед собой цель — побить рекорд в России. С первого же раза ему удалось вырастить тыкву весом более 400 килограммов, а спустя время — более 800 килограммов.