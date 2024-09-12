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​Тюменская семейная школа волонтеров ведет обучение

Тюменцы 55+ осваивают новые направления добровольческой деятельности

​Тюменская семейная школа волонтеров ведет обучение
Фото: admtyumen.ru

Восемь новых направлений добровольческой деятельности осваивают тюменцы 55+ со своими внуками в рамках проекта «А мы с внуком волонтёрим!». Об этом сообщает региональный департамент соцразвития.

Проект Тюменского благотворительного фонда «Старшее поколение» является победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Он соответствует основным направлениям нацпроекта «Демография».

Участники начали обучение по образовательным программам восьми направлений: цифровое, социально-бытовое, экологическое, интеллектуальное, спортивное, социокультурное, инклюзивное, рукоделие.

Так, уже стартовало обучение по экологическом направлению. В дальнейшем в ходе практической деятельности семейные волонтеры смогут самостоятельно проводить мероприятия для привлечения внимания общественности к вопросам сохранения и улучшения состояния окружающей среды, применять свои знания на практике и разрабатывать собственные эффективные способы работы.

Когда участники освоят обучающие программы, будет создан многофункциональный «Семейный штаб добрососедской помощи». Он поможет объединить команду волонтеров для проведения полезного досуга и оказания оперативной адресной помощи нуждающимся людям, отмечают организаторы.


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Сегодня в 20:14, просмотров: 161, комментариев: 0
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