В Тюмени прошли пятидесятые Губернаторские чтения

В Тюмени после долгого перерыва в очном формате прошли пятидесятые Губернаторские чтения, темой которых стала ситуация на рынок труда. Глава региона Александр Моор высказал мнение, что объективно существующие сегодня ограничения на рынке труда не являются фатальными для экономики Тюменской области – это лишь фактор, который нужно учитывать.

Участниками юбилейных Губернаторских чтений стали представители органов власти, предприниматели, тюменские ученые и студенты. Лекцию «Российский рынок труда: дисбалансы и перспективы» прочитал член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Докладчик отметил, что определяющее значение для рынка труда имеют демографическая ситуация в стране и регионе, развитие профессионального образования и профориентация молодежи. По мнению эксперта, в Тюменской области сложилась стабильная ситуация – на протяжении последних четырех лет численность занятых растет, а количество безработных снижается, при этом наблюдается существенный рост реальной заработной платы.

«Для того чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на рынке труда, нам необходимы не только запросы работодателей – сколько специалистов и в какие сроки им потребуется. Нужна еще и современная научная база. Поэтому мы обязательно продолжим сотрудничество с Александром Шировым как с исследователем и экспертом», – прокомментировал губернатор.