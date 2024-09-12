Министр просвещения назвал сайты с готовыми домашними заданиями преступлением

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил с резким заявлением по поводу сайтов, предлагающих готовые домашние задания для школьников, сообщают в РИА Новости. Он предложил их запретить.

В ходе XI Общероссийского родительского собрания, прошедшего в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», министр назвал такие ресурсы «в определенной степени преступлением» и призвал общественность ограничить доступ к ним.

«Я к родителям обращаюсь – запретить, ну, не очень правильное слово такое, но надо как-то, да, с готовыми домашними заданиями. Это, я считаю, в определенной степени преступление», – заявил министр.

Глава Минпросвещения также отметил, что те, кто создает такие ресурсы, зарабатывают «колоссальные деньги» на предоставлении ответов на школьные задания. Он добавил, что подобные сайты являются одними из самых популярных интернет-ресурсов среди детей.