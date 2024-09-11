Александр Моор: В жизни российских женщин есть место самообразованию и развитию

Губернатор Тюменской области Александр Моор приветствовал участниц образовательного модуля «Женская политшкола» на тему «Образ женщины в политике».Мероприятие собрало в Тюмени 350 активисток федерального партийного проекта «Женского движения Единой России» из Тюменской области, Ямала и Югры. Представительницы еще более чем 60 регионов России, приняли участие в режиме онлайн.

«В Тюменской области более 60 процентов депутатов муниципальных образований и почти 70 процентов председателей дум – женщины. Они принимают участие в социальной и политической жизни региона, городских, областных и федеральных мероприятиях, достойно представляют регион на форумах, сессиях и семинарах», – отметил губернатор.

Как подчеркнула заместитель секретаря Генерального совета партии, сенатор РФ Дарья Лантратова, Тюменская область – один из самых активных регионов, где развивается политическое «Женское движение». Участницы совмещают свою работу с волонтерской деятельностью, помогают другим людям и показывают пример всей стране.

«Результаты, которые демонстрирует Тюменская область, – итог работы целой команды: это и взаимодействие с муниципалитетами, и труд выездных спикеров, и существование сильной школы наставничества», – считает сенатор.