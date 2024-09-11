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​В Тюмени обсудили привлечение молодежи к культурной жизни региона

Культура для молодежи: в Тюмени обсудили план мероприятий для новой аудитории

​В Тюмени обсудили привлечение молодежи к культурной жизни региона
Фото: vk.com/depculture

В Тюмени прошло выездное заседание Совета по культуре муниципальных образований при департаменте культуры Тюменской области. Участники обсудили направления развития сферы культуры региона.

Главной темой заседания Совета стало обсуждение плана культурных мероприятий для привлечения детей и молодежи, который был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Директор областного департамента культуры Елена Майер сформулировала текущую задачу – сделать так, чтобы молодежь приходила в культурные учреждения.

Для решения данной проблемы представители муниципалитетов предложили развивать необходимую инфраструктуру и создавать актуальные общественные пространства. Директор департамента обратила внимание на репертуарную политику региона, которая должна формироваться по двум направлениям: чтобы привлекать молодежь, и чтобы сохранять фундаментальные задачи культуры как института.

Важный блок, который выделила Елена Майер – проведение событийных семейных мероприятий. Она подчеркнула, что в событийный календарь Тюменской области уже входит 37 положений, в разработке находится список на следующий год.

По итогам заседания для Министерства культуры РФ будет сформирован доклад, который впоследствии представят президенту.

Отметим, что с 12 по 14 сентября делегация Тюменской области посетит Санкт-Петербургский международный культурный форум, на котором руководителям департаментов всех субъектов представят новый нацпроект «Семья».


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Сегодня в 18:08, просмотров: 165, комментариев: 0
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