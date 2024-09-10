Прием заявок на участие в выставке «Тюменская марка» стартовал 9 сентября. Участниками мероприятия станут 70 тюменских компаний, которые получат возможность презентовать свою продукцию на выставке, сообщает департамент инвестиционный политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Сегодня «Тюменская марка» это не только крупнейшее деловое событие, но и инструмент поддержки предпринимателей, позволяющий презентовать товары и услуги, увеличить продажи. Мероприятие за свою двадцатилетнюю историю стало настоящим городским праздником.

В этом году организаторы подготовили ряд нововведений. Новым местом проведения выставки станет Тюменский Технопарк. Впервые мероприятие будет интегрировано с Форумом креативных предпринимателей (КПД), также подготовлен интересный деловой трек, направленный на развитие бизнеса.

«Связующим звеном через мероприятие пройдёт тематика 80-летия Тюменской области, организаторы предоставят места для уличной торговли предпринимателям из районов области, а не только областного центра», - рассказала вице-президент ТПП Тюменской области Юлия Шакурская.

Недавно в областной столице прошла презентация нового сезона выставки «Тюменская марка». Желающих участвовать в проекте было так много, что организаторы решили рассказать о выставке еще раз. 10 сентября состоится дополнительная презентация выставки, где участники узнают о формате мероприятия и особенностях заявочной кампании.

«Тюменская марка – 2024» пройдет 11 и 12 октября в Тюменском технопарке.