В селе Полозаозерье и поселке Заречный открыли ФАПы

В селах и деревнях Тюменской области благодаря реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» строятся новые фельдшерско-акушерские пункты.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, в сентябре этого года открылись два современных ФАПа – в селе Полозаозерье Бердюжского района и в поселке Заречный Вагайского района.

Медучреждение в селе Полозаозерье находится в привычном для жителей месте – рядом со старым. В модульном пункте предусмотрено оказание первичной медицинской помощи, вакцинация, наблюдение за беременными женщинами и новорожденными, а также проведение профилактических осмотров. Просторные кабинеты здания оснащены необходимым медицинским оборудованием, которое позволяют проводить диагностику и оказывать помощь на высоком уровне.

Главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников уверен, что новый ФАП станет надежным помощником для жителей района, способствуя укреплению здоровья и повышению качества жизни.

ФАП в поселке Заречный площадью более 80 кв. м также оснащен необходимыми медицинским оборудованием, инструментами, лекарственными препаратами. В здании пункта есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, место ожидания для пациентов, санузел, комнаты для персонала и хранения медикаментов.

Новый Зареченский ФАП будет способствовать продвижению программ профилактики заболеваний среди населения, отмечает главный врач Областной больницы №9 Павел Грибанов.