Apple на своей осенней презентации представила новую линейку смартфонов iPhone

Вчера, 9 сентября, на осенней презентации компания Apple представила линейку iPhone 16. Новые модели оснащены сенсорной кнопкой Capture Button для удобной съемки и интегрированным искусственным интеллектом Apple Intelligence, который улучшает взаимодействие с Siri, позволяя, например, отправлять фотографии на основе голосового описания.

iPhone 16 также получил функцию на основе ИИ. Она через камеру определяет различные объекты, будь то породы собак или достопримечательности. Apple заявили, что чип в новой модели на 30% быстрее предыдущего поколения, а цены стартуют от 799 долларов за iPhone 16 и от 899 долларов за iPhone 16 Plus.

Apple также анонсировала iPhone 16 Pro и Pro Max с увеличенными экранами. Эти модели предлагают самое долгое время автономной работы среди всех iPhone. Цены на iPhone 16 Pro начинаются от 999 долларов, а на Pro Max – от 1199 долларов. Продажи стартуют 20 сентября.

Кроме того, были представлены часы Watch Series 10 с функцией определения апноэ – нарушения дыхания во сне, и AirPods 4 с улучшенным шумоподавлением. Цена часов − от 399 долларов, а наушников – от 129 долларов.

Компания МТС уже объявила о начале предзаказа на новый iPhone 16, часы и наушники. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поступивший им пресс-релиз.

«Стоимость iPhone 16 варьируется от 114 990 руб. до 159 990 руб., iPhone 16 Plus – от 134 990 руб. до 179 990 руб., iPhone 16 Pro – от 154 990 руб. до 229 990 руб., iPhone 16 Pro Max – от 194 990 руб. до 254 990 руб. Кроме того, в МТС объявили цены на Apple Watch 10 (от 54 990 руб.) и Apple Watch Ultra 2 (109 990 руб.), а также на AirPods 4 (от 19 990 руб. до 24 990 руб.) и AirPods Max (79 990 руб.)», – сообщают в источнике.