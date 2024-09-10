На западе России развивается вирус клещевого энцефалита

Клещевой энцефалит, обычный для Дальнего Востока и Сибири, теперь распространяется на западе России, и даже в некоторых странах Западной Европы. Об этом рассказал иммунолог Михаил Болков в интервью «Известиям».

«Болезнь распространяется из-за потепления, из-за вырубки лесов, из-за распространения туризма на север и на юг. Например, раньше вируса клещевого энцефалита не было в горах Алтая, теперь он там есть, в Монголии появился, перемещается в горы, появился в Карелии, появился в Коми, его обнаруживают в странах Европы и в Англии. Теперь случаев все больше, в том числе и в Московской области», ‒ сказал он.

По словам эксперта, теоретически переносчика инфекции можно встретить даже у Красной площади ‒ в Александровском саду.

Ранее мы писали о том, что прививку от клещевого энцефалита рекомендуется сделать осень и взрослым, и детям.