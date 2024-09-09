Россиян могут обязать ходить к психологу перед разводом

В России супругам, которые хотят развестись, необходимо будет пройти консультацию у семейного психолога. Правило касается тех пар, у которых есть несовершеннолетние дети или один из супругов не согласен на развод. Такие поправки в закон составил депутат Госдумы Игорь Антропенко, сообщает URA.RU.

«Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке», ‒ говорится в пояснительной записке.

В записке отмечается, что действующее законодательство предусматривает возможность принятия судом мер к примирению супругов и назначении им срока для примирения около трех месяцев.

По мнению авторов законопроекта, необходимо оказывать социально-психологические услуги при разводе, если пара имеет детей, либо кто-то из супругов не хочет разводиться.