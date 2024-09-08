В России на среднемесячную зарплату можно купить 161 килограмм мяса

В августе 2024 года Россия вошла в топ-20 стран мира по доступности мяса, обогнав по показателям половину крупнейших экономик. Об этом сообщают РИА Новости, изучив данные национальных статведомств по среднемесячной заработной плате и стоимости килограмма говядины.

«Россия занимает 20-ую строчку рейтинга доступности мяса с показателем в 161 килограмм. Наши ближайшие «соседи» – это Швеция (175 килограмм) и Франция (153 килограмма). Белоруссия оказалась на 55-м месте (74 килограмма), а Украина – на 63-м (67 килограмм)», – указали в сообщении.

Первые строчки рейтинга заняли представители Персидского залива. Больше всего мяса на среднюю зарплату могут купить жители Катара – 391 килограмм. На втором месте находится ОАЭ (336 килограмм), а на третьем – Кувейт (295 килограмм).

«Больше 200 килограмм мяса на среднее жалование можно приобрести в 15 странах мира, раскрывающих соответствующие данные – их число замыкает ЮАР (216 килограмм), и почти такой же показатель у Германии (213 килограмм)», – добавили в сообщении.

Самое недоступное мясо в мире на Острове Свободы. Местные жители могут позволить себе всего три килограмма мяса. Также в число стран с минимальным количеством мяса, которое можно купить на месячную зарплату, вошли Египет (16 килограмм) и Алжир (19 килограмм).