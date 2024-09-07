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«Сказочный мир» фестиваля кукольных театров ждет детей Тюменской области

II Фестиваль кукольных театров УрФО состоится с 29 октября по 1 ноября

«Сказочный мир» фестиваля кукольных театров ждет детей Тюменской области
Фото: vk.com/depculture

В Тюменской области с 29 октября по 1 ноября состоится II Фестиваль кукольных театров Уральского федерального округа «Сказочный мир». В рамках фестиваля в 13 муниципалитетах региона театры УФО покажут 20 спектаклей, сообщает региональный департамент культуры.

Зрителями постановок станут в первую очередь дети в муниципалитетах, где нет своих театров. Некоторые из них впервые познакомятся с театральным искусством благодаря фестивалю.

«Фестиваль "Сказочный мир" в прошлом году у нас имел очень большой успех. Поэтому в этом году мы его расширили – будут представлены театры уже со всех субъектов Уральского федерального округа», – рассказала директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Фестиваль откроется 29 октября в Тюмени спектаклем «Конёк-Горбунок» Тюменского театра кукол. Далее показы двадцати постановок пройдут в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, сёлах Армизонское, Нижняя Тавда, Юргинское, Стрехнино, Упорово, Ярково, поселках Богандинский, Винзили, Московский. Юные зрители увидят спектакли кукольных театров из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, что в 2023 году, зрителями первого фестиваля «Сказочный мир» стали 11 тысяч детей из 10 населенных пунктов Тюменской области.


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Сегодня в 00:07, просмотров: 143, комментариев: 0
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