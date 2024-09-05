Александр Моор провел личный прием граждан

Губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе приема граждан по личным вопросам поддержал ряд предложений и инициатив жителей муниципалитетов.

С предложением об установке наружного электроосвещения на улице 50 лет Октября в Ялуторовске обратилась от имени жителей города педагог Татьяна Ульянова. Средства на устранение проблемы предусмотрели в муниципальном бюджете. Установку светильников планируется завершить к концу года. «К середине декабря в этом районе по вечерам будет светло», – заверил губернатор.

Елена Мочалова из поселка Московский Тюменского района обратилась с вопросом о ремонте автодороги на улице Южной от улицы Бурлаки до улицы Плодовой. Ремонтные работы на данном участке будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до 15 октября этого года.

С предложением расширить площадь поликлиники областной больницы № 19 в Тюмени пришла к главе региона Ольга Олейник, жительница села Перевалово. Места для пациентов и врачей сейчас не хватает. «Проблему решим в рамках программы модернизации первичного медицинского звена нацпроекта «Здравоохранение». В 2025 году установим модульное двухэтажное здание, рассчитанное на 200 посещений в смену», – сообщил Александр Моор.

Вопрос о газификации поселка Лесозаводский Нижнетавдинского района задала руководитель предприятия «Цветочная ферма Далия» Анастасия Ефимова. Это необходимо для повышения качества жизни людей в поселке и дальнейшего развития бизнеса. В соответствии с региональной программой газ должен быть проведен в поселок Лесозаводский в 2025 году.

Также губернатор поддержал инициативы земляков по благоустройству. В селе Киндер Нижнетавдинского района в 2025 году будет реализован проект по строительству современной спортивной площадки. А в Тюмени в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» появится сквер, посвященный писателю Петру Ершову.

«Очень важно, что на прием по личным вопросам многие жители региона приходят с предложениями, которые имеют серьезное значение для большого количества земляков. Поэтому все инициативы были поддержаны. Воплощать в жизнь пожелания людей нам очень помогают национальные проекты», – отметил Александр Моор.