В Тюменской области запустили новый образовательный кластер

Образовательно-производственный центр «Транспортное и дорожное строительство» посетил губернатор Тюменской области Александр Моор. На базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий в рамках федерального проекта «Профессионалитет» начал работу новый кластер, объединяющий образовательное учреждение и ряд крупных дорожно-строительных предприятий региона.

Главный результат работы учреждений профессионального образования – трудоустройство выпускников по полученным специальностям, подчеркнул глава региона. Основная задача кластера – подготовка кадров в соответствии с потребностями работодателей.

«Реализация федерального проекта «Профессионалитет» позволит существенно увеличить количество специалистов, необходимых в дорожном хозяйстве региона – рабочих, а также мастеров и прорабов, которые руководят всеми дорожно-строительными работами», – отметил заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

Образовательно-производственный центр «Транспортное и дорожное строительство» готовит специалистов по пяти востребованным в отрасли направлениям. В 2024 году профессиональную подготовку получат 810 человек, в 2025 году планируется обучение уже 1 405 специалистов.

Александр Моор осмотрел аудитории, оснащенные современным оборудованием, побеседовал с преподавателями и учащимися. Представители ведущих дорожно-строительных предприятий региона, принимавшие участие во встрече, выразили готовность обеспечить выпускников рабочими местами.

«Благодаря совместным усилиям региона, федерального центра и работодателей студенты знакомятся с оборудованием, приборами и технологиями не по учебнику, а в условиях, очень приближенных к тем, что есть на предприятиях. Убедился в этом лично», – прокомментировал губернатор.