Астрономы опубликовали видео падения астероида в Филиппинах

В Филиппинах произошло необычное явление − метеороид диаметром около полутора метров влетел в земную атмосферу и сгорел в нескольких сотнях километров к северу от столицы Манилы. Видео сгорания астероида опубликовал в своем телеграм-канале астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

«Объект был обнаружен сегодня утром (за 11-12 часов до вхождения в земную атмосферу) учеными обсерватории Маунт-Леммон, США, штат Аризона. Это всего лишь девятый астероид в истории человечества, о приближении которого к Земле мы узнали заранее», − рассказал ученый.

Метеороид назвали 2024 RW1. Каменистое тело не представляло опасности для жителей Филиппин.