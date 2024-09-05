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​Над Филиппинами сгорел метеороид: как это было

Астрономы опубликовали видео падения астероида в Филиппинах

​Над Филиппинами сгорел метеороид: как это было
Фото: t.me/nezemnoy_telegram

В Филиппинах произошло необычное явление − метеороид диаметром около полутора метров влетел в земную атмосферу и сгорел в нескольких сотнях километров к северу от столицы Манилы. Видео сгорания астероида опубликовал в своем телеграм-канале астроном, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

«Объект был обнаружен сегодня утром (за 11-12 часов до вхождения в земную атмосферу) учеными обсерватории Маунт-Леммон, США, штат Аризона. Это всего лишь девятый астероид в истории человечества, о приближении которого к Земле мы узнали заранее», − рассказал ученый.

Метеороид назвали 2024 RW1. Каменистое тело не представляло опасности для жителей Филиппин.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 103, комментариев: 0
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