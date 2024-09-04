Мобильный медкомплекс с начала года посетили почти 11 тысяч жителей Тюменской области

Мобильный медицинский комплекс Областной больницы №4 с начала 2024 года посетили почти 11 тысяч жителей области, сообщает региональный департамент здравоохранения. Транспорт был приобретён в рамках национального проекта «Здравоохранение» по программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Медицинский автопоезд уже побывал в Ишимском, Сорокинском, Армизонском, Абатском, Викуловском и Бердюжском районах. Некоторые из районов посетили дважды. С 3 сентября медики работали в Абатском районе, а 9 сентября они отправятся в Армизонский район.

Автопоезд здоровья состоит из четырёх кабинетов: маммографического, флюорографического, стоматологического и медицинского пункта. В нем с начала текущего года 7500 человек прошли флюорографию и маммографию, 3200 человек – диспансеризацию и профосмотр, 2754 человека получили стоматологическую помощь.

«Наши передвижные медицинские комплексы обеспечивают доступ к качественной медицинской помощи для жителей даже самых отдалённых сёл и деревень. Независимо от количества проживающих, мы выезжаем в территорию, где проводим диагностику, назначаем лечение и развиваем профилактику заболеваний среди населения», – сообщил главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников.