Промышленно-энергетический форум TNF-2024 пройдет с 16 по 19 сентября

В Тюмени с 16 по 19 сентября будет проходить Промышленно-энергетический форум TNF-2024. В этом году масштабное событие соберет 12 тысяч участников и 800 компаний из 60 регионов страны. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Тюменской области.

Главная тема TNF-2024 – «Технологическая устойчивость: стратегии развития». Организаторы подготовили обширную и насыщенную деловую программу. Начнется форум 17 сентября с технологического дня, когда участники презентуют свои идеи и разработки. Во второй день, 18 сентября, пройдёт обсуждение стратегических тем в топливно-энергетической отрасли. В заключительный день, 19 сентября, темой трека станут цифровые продукты.

В рамках III HR-саммита TNF представители крупнейших компаний, таких как «СИБУР», «Норильский никель», «УралСталь», поделятся успешными кейсами создания привлекательной социокультурной среды для сотрудников.

Организаторы сообщают, что для тюменцев и гостей города ежедневно будет работать открытая площадка – выставка новейших разработок для нефтегазовой промышленности, а также подготовлены большая культурная программа, публичные лекции, дегустации и мастер-классы.

«Особая ценность TNF в том, что он давно превратился в крепкое связующее звено между малым и средним бизнесом и крупнейшими нефтегазовыми компаниями, а также между наукой и реальным производством», – отмечает уникальность тюменского Промышленно-энергетического форума губернатор Алескандр Моор.