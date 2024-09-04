МВД России зарегистрировали 577 тысяч IТ-преступлений за текущий год

В России за семь месяцев 2024 года зарегистрировали 577 тысяч ИТ-преступлений. Причем, 437 тысяч из них – мошенничество и хищения. Об этом рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов изданию ТАСС.

«У нас в период с 2020 по 2023 год количество ИТ-преступлений возросло на 27%. В прошлом году эта цифра составляла 677 тысяч преступлений, за семь месяцев 2024 зарегистрировано 577 тысяч, из них 437 – это мошенничество и хищения. Ущерб за прошлый год составлял 156 миллиардов рублей, за текущий период ущерб составил 99 миллиарда рублей – это за 7 месяцев текущего года», – указал он.

По словам Филиппова, более 30% всех преступлений в общей структуре преступности связаны с использованием IT-технологий.