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​Тюменские студенты-медики будут учиться на новом оборудовании

В Тюменский медунивеститет поступает новое оборудование для обучения

​Тюменские студенты-медики будут учиться на новом оборудовании
Фото: vk.com/oblzdrav72

Тюменский медицинский университет пополняется современными тренажерами и оборудованием для обучения студентов и врачей. В мультипрофильном симуляционном центре ожидают поступления новых медицинских фантомов повышенной реалистичности и симуляторов, с помощью которых студенты смогут отрабатывать навыки медицинского помощи маленьким и взрослым пациентам. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В новом учебном году в симуляционный центр прибудут новые тренажеры, в том числе для цистоскопии и проведения ретроградного дренирования. Их будут использовать для аккредитации врачей-урологов.

Для студентов и ординаторов-стоматологов откроется пятый симуляционный класс. В классе, рассчитанном на 15 человек, каждое место будет оснащено компьютером для визуализации действий преподавателя.

Дооснащают оборудованием и учебный блок для хирургов. В числе последних поступлений – холодильная камера и новый хирургический светильник, который позволяет демонстрировать изображение из учебно-экспериментальной операционной в аудиториях профильной кафедры.

Процесс трансформации и переоснащения в Тюменском медицинском университете продолжается. В вузе откроют лабораторию биоинформатики и цифровых моделей, что станет стимулом для развития научной деятельности. Это позволит студентам в будущем обучаться на биоинженеров, биотехнологов, биоинформатиков и биофармацевтов в сотрудничестве с Межуниверситетским кампусом, который создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты».


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Сегодня в 18:28, просмотров: 57, комментариев: 0
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