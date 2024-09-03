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​В Тюменской области строят 16 школ

В Тюменской области поставлен рекорд по числу введенных учебных мест

​В Тюменской области строят 16 школ
ГУ строительства Тюменской области

В 2024 году в Тюменской области выделено финансирование на строительство и проектирование 33 школ. Об этом рассказала начальник Управления строительства и строительной индустрии ГУС ТО Ольга Кушнир в ходе пресс-тура по строящимся объектам образования.

Две из них уже введены в эксплуатацию. Это школы в селе Большой Карагай Вагайского района и деревне Овсянникова Тобольского района.

16 школ региона находятся на разных этапах строительства. Три школы строятся в Тюменском районе: в поселках Московский и Винзили, и в селе Мальково. Три школы возводят в микрорайонах Тюмени: Мелиораторов, Березняковском, Ямальском-1. Также идет строительство в Вагайском, Нижнетавдинском, Тобольском и Уватском районах.

До конца 2024 года планируется ввести в строй школу в поселке Московский Тюменского района и самый крупный объект, который вводится в регионе в текущем году, школу в мкр. Мелиораторов г. Тюмени на 1100 мест.

На этапе проектирования находятся 14 школ области. По 9 из них, в Абатском, Вагайском и Тобольском районах, проекты направлены на госэкспертизу. По строительству школы в микрорайоне Антипино выполняются предпроектные работы.

Отметим, что в 2023 году в Тюменской области был поставлен рекорд – введено 4323 новых учебных места. Строительство школ в регионе ведется в рамках нацпроекта «Образование».


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Сегодня в 18:23, просмотров: 70, комментариев: 0
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