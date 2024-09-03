В селе Вагай отремонтировали библиотеку

Центральная библиотека села Вагай Тюменской области преобразилась благодаря гранту, выигранному в конкурсе лучших муниципальных учреждений культуры 2023 года. Библиотека вошла в число победителей как лучшее сельское учреждение культуры в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В департаменте культуры Тюменской области сообщают, что эксперты оценивали учреждения по ряду критериев, в числе которых – художественный уровень мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в фестивалях, активность в медиа.

Грантовую поддержку Центральная библиотека села Вагай направила на укрепление материально-технической базы и покупку мебели. Пространство в библиотеке значительно преобразилось. Она стала современной, комфортной и удобной для посетителей.

Отметим, что последние годы стали для библиотек временем масштабных преобразований. В Тюменской области, благодаря нацпроекту «Культура», по модельному стандарту обновили 13 городских и сельских библиотек региона.

Обновления коснулись также и Областной детской библиотеки имени К.Я. Лагунова, в которой в этом году завершилась реконструкция. После капремонта библиотека превратилась в многоцелевое культурное пространство с современным оборудованием, функциональной мебелью и инновационными технологиями.