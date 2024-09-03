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​В Тюменской области скрининговые исследования помогают выявлять рак на ранних стадиях

Скрининг спас: в Тюменской области выявили более 1000 случаев рака на ранних стадиях

​В Тюменской области скрининговые исследования помогают выявлять рак на ранних стадиях
Фото: vk.com/oblzdrav72

В Тюменской области за первое полугодие 2024 года было выявлено более 1000 случаев рака благодаря скринингу онкологических заболеваний. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Прохождение онкологических скринингов также позволило выявить более 7000 предраковых состояний, что дало возможность врачам вмешаться до того, как болезнь перейдет в более агрессивную форму.

В регионе проводится широкий спектр скрининговых исследований, среди которых компьютерная томография легких, маммография, тест ПСА, ультразвуковые исследования органов малого таза, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия и т.д. Эти обследования позволяют диагностировать рак на ранних стадиях у людей, не имеющих явных симптомов или жалоб на здоровье, когда большинство видов онкологических заболеваний поддаются полноценному лечению.

Специалисты ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» отмечают важность прохождения скрининговых исследований. Во-первых, ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение, ведь на начальных стадиях многие виды рака не проявляют себя. Во-вторых, некоторые формы онкологических заболеваний могут развиваться очень быстро, и упущенное время может привести к серьезным последствиям.

Каждый тюменец старше 18 лет может пройти скрининговые исследования в своей поликлинике по месту проживания в кабинете раннего выявления заболеваний, сообщают в департаменте здравоохранения.


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Сегодня в 17:58, просмотров: 102, комментариев: 0
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