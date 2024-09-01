Аналитики назвали стоимость базового набора для школьника

В России увеличилось число онлайн-покупок канцелярских товаров и школьных принадлежностей, показатель вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Оборот платежей в этой категории увеличился на 68%, а покупателей стало на 56% больше. Средний чек составил 6 011 рублей (-9%), сообщает «Чек Индекс».

«Рост числа онлайн-покупок в этой категории аналитики ЮMoney объясняют тем, что такие товары стали заказывать в онлайне чаще, чем в прошлом году. Также за последний год расширилась география пунктов самовывоза, за счёт чего растут объемы онлайн-заказов в регионах», — говорится в исследовании.

Аналитики «Чек Индекса» отмечают, что за первые две недели августа стоимость канцелярского набора составила 963 рубля, школьный дневник стоит 197 рублей, рюкзак — 3 443 рублей. Укомплектованный всем необходимым пенал в 2024 году стоит 713 рублей, а средняя цена набора карандашей или ручек – 297 рублей.

В итоге родителю, чтобы собрать базовый школьный набор, в который входит школьная форма, детские брюки или юбка, рубашка или блузка, обувь и рюкзак, а также пенал с карандашами и ручками и прочая канцелярия, необходимо будет заплатить 15 361 рубль.