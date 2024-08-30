Ход уборочной кампании в Тюменской области идет в соответствии с планом

Ход уборочной кампании в Тюменской области рассмотрели на заседании регионального президиума под председательством губернатора Александра Моора, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

С полей Тюменской области убрано порядка 10 % от запланированных зерновых культур. Сейчас при хорошей погоде аграрии собирают в среднем урожай с 10–13 тысяч гектаров в сутки. Машинно-тракторный парк в хозяйствах региона полностью готов к уборочной страде, проблем с дизельным топливом нет, цены на него стабильные. Заготовка кормов ведется в соответствии с планом.

Директор департамента АПК Тюменской области, заместитель губернатора Владимир Чейметов доложил: «Урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом. Продолжается уборка картофеля и других овощей. Поступил запрос от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по заготовке для их хозяйств сена и сенажа».

По прогнозам аграриев, урожай этого года будет в пределах средних многолетних объемов. Критических рисков для продовольственной безопасности нет. Сельхозпроизводители Тюменской области начали подготовку к посевной кампании 2025 года. В частности, выполнен посев озимых культур, приобретаются минеральные удобрения, заготовлено 3 % от необходимого объема семян, сообщают в департаменте АПК.