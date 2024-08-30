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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША

    29 августа в 15:15
    1049 0
  • ​При поддержке властей региона в Тюмени откроют новый образовательный центр

    ​При поддержке властей региона в Тюмени откроют новый образовательный центр

    30 августа в 22:54
    199 0
  • ​В Тюменской области повысилась урожайность зерновых

    ​В Тюменской области повысилась урожайность зерновых

    30 августа в 22:44
    179 0 
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​В Тюменской области повысилась урожайность зерновых

Ход уборочной кампании в Тюменской области идет в соответствии с планом

​В Тюменской области повысилась урожайность зерновых
Фото: admtyumen.ru

Ход уборочной кампании в Тюменской области рассмотрели на заседании регионального президиума под председательством губернатора Александра Моора, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

С полей Тюменской области убрано порядка 10 % от запланированных зерновых культур. Сейчас при хорошей погоде аграрии собирают в среднем урожай с 10–13 тысяч гектаров в сутки. Машинно-тракторный парк в хозяйствах региона полностью готов к уборочной страде, проблем с дизельным топливом нет, цены на него стабильные. Заготовка кормов ведется в соответствии с планом.

Директор департамента АПК Тюменской области, заместитель губернатора Владимир Чейметов доложил: «Урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом. Продолжается уборка картофеля и других овощей. Поступил запрос от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по заготовке для их хозяйств сена и сенажа».

По прогнозам аграриев, урожай этого года будет в пределах средних многолетних объемов. Критических рисков для продовольственной безопасности нет. Сельхозпроизводители Тюменской области начали подготовку к посевной кампании 2025 года. В частности, выполнен посев озимых культур, приобретаются минеральные удобрения, заготовлено 3 % от необходимого объема семян, сообщают в департаменте АПК.


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30 августа в 22:44, просмотров: 180, комментариев: 0
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