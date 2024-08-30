Финал конкурса «Мастер года» пройдет в Тюменской области с 28 сентября по 2 октября

Информационная кампания Всероссийского конкурса «Мастер Года-2024» стартовала в Тюменской области. 29 августа на площадке инфопарка «Тюменская область, я люблю тебя!» прошел брифинг с победителем конкурса Мастер года-2023 Иваном Зарубиным. Об этом сообщает департамент образования региона.

«Благодаря прошлогоднему успеху Ивана Зарубина в этом году именно Тюменская область примет заключительный этап конкурса «Мастер года». К нам приедут 89 финалистов – лучших преподавателей и мастеров производственного обучения СПО», – рассказал губернатор Александр Моор на своей странице в соцсети.

На брифинге в инфопарке преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства поделился опытом участия в конкурсе и пожелал финалистам удачи.

«Это такое масштабное событие, что, находясь на нем, вы уже впитываете опыт других участников, вы знакомитесь, возвышаетесь над собой, и, несомненно, это развивает вас в лучшую сторону», – подчеркнул Иван Зарубин.

Финал Всероссийского конкурса «Мастер года» пройдет в Тюменской области с 28 сентября по 2 октября. Преподаватели и мастера производственного обучения СПО познакомятся с передовыми практиками, обсудят вопросы подготовки квалифицированных кадров, образовательных технологий и студенческих сообществ.

«Опыт развития системы среднего профобразования в регионах нам интересен. Есть и чем поделиться с коллегами. Тюменская область – в десятке лучших по синхронизации системы СПО с экономикой региона. Наша подготовка кадров соответствует запросу работодателей», – отметил Александр Моор.