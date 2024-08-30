В селе Равнец построили ФАП

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Ишимском районе Тюменской области. Модульный ФАП в селе Равнец построен в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Благоустроено не только учреждение, но и установлены ограждения, обустроены подходные пути, а также созданы условия для маломобильных пациентов. В здании находятся кабинеты приема, кабинет раннего выявления заболеваний, процедурные, аптека, санитарные комнаты. Все помещения оснащены новой мебелью и современным оборудованием.

В ближайшее время планируется открытие еще одного модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Антипино Нижнетавдинского района. В нём будут получать медицинскую помощь более 500 человек, включая 111 детей.

Подрядная организация занимается благоустройством территории. В новом ФАПе оборудованы кабинет приёма, процедурный кабинет, кабинет КРВЗ, помещение для хранения лекарств и служебное помещение для персонала.

В этом году уже начали работу 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов – в Заводоуковском городском округе, Голышмановском, Ярковском, Ишимском и Исетском районах. До конца года на территории области в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» откроются еще 14 ФАПов и врачебная амбулатория в селе Успенка.

Новые пункты позволяют жителям небольших населенных пунктов оперативно получать качественную медицинскую помощь с использованием современного оборудования и цифровых технологий, отмечают в департаменте здравоохранения Тюменской области.