ЦБ: объемы выдачи льготной ипотеки сократились на 72,9% за июль

В июле объемы выдачи льготной ипотеки в России сократились на 72,9% по сравнению с июнем, что стало самым резким падением в этом году, сообщает Банк России. Всего за месяц было выдано льготной ипотеки на сумму 184,5 млрд рублей, тогда как в июне эта цифра составляла 681,1 млрд рублей. Льготная ипотека заняла 51,9% от общего объема ипотечного кредитования в июле. Снижение объемов выдачи связано с отменой программы льготной ипотеки на новостройки со ставкой 8% и изменением условий семейной ипотеки., пишут «Ведомости».

Несмотря на резкое сокращение льготного кредитования, популярность рыночной ипотеки в июле выросла на 59,7%, достигнув 171,4 млрд рублей. По прогнозам Банка России, объемы выдачи ипотеки за 2024 год составят около 4,8 трлн рублей, что будет соответствовать показателям 2022 года.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов отметил, что в 2023 году было выдано ипотеки на 7,8 трлн рублей, что связано с активным развитием льготных программ. В 2025 году регулятор прогнозирует объемы выдач ипотеки на уровне 4,8-5,8 трлн рублей.