Турецкие fashion-бренды стремительно расширяют свое присутствие в России

Количество турецких брендов одежды в России вырастет в два раза к концу 2024 года по сравнению с началом 2022-го, подсчитали аналитики Nikoliers. В 2022 году в страну пришли пять новых иностранных брендов, четыре из которых были турецкими. В 2023 году российский рынок пополнился еще восемью турецкими сетями, среди которых Club, NetWork, Mudo и Oxxo.

Рост числа турецких брендов происходит на фоне ухода с российского рынка международных компаний, пишет Forbes. По данным Fashion Consulting Group, за два года из 27 новых розничных компаний, пришедших в Россию, 26% составили турецкие, а 23% — китайские. Тем не менее, некоторые турецкие бренды, такие как Ipekyol и Twist, покинули российский рынок из-за конкуренции.

Среди лидеров на российском рынке выделяются Colin’s и LC Waikiki, которые активно расширяли свое присутствие. LC Waikiki за 12 месяцев до апреля 2024 года открыла 28 новых магазинов, а Colin’s увеличил число розничных точек до 193. Эти компании стали лидерами среди иностранных сетей по оборотам в России, показав значительный рост выручки: Colin’s — на 48%, LC Waikiki — на 64%.

В будущем эксперты прогнозируют более сдержанную экспансию турецких брендов в России, так как на рынке усиливается конкуренция со стороны местных производителей. Растущая популярность ресейла и толерантность к российским брендам также могут повлиять на дальнейшее развитие fashion-ретейла в стране.