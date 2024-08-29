В израильском музее мальчик случайно разбил вазу, которой более 3500 лет

В музее Гехта в Хайфе пятилетний ребенок случайно разбил древнюю амфору, которой более 3500 лет. Артефакт бронзового века находился в одном из первых залов и не был защищен стеклом. Это осознанная политика руководства музея, которое считает, что отсутствие ограждений вокруг археологических артефактов придает экспозиции «особую привлекательность».

Амфора, изготовленная между 2200 и 1500 годами до нашей эры, сохранилась практически в первозданном виде до момента инцидента. Представители музея назвали произошедшее несчастным случаем и заверили, что семье ребенка не грозят санкции. Также в музее решили не изменять практику выставления экспонатов без защитного стекла.

Реставрацией амфоры займутся специалисты, а семью ребенка пригласили снова посетить выставку, но уже в составе организованной экскурсии.