Детские школы искусств Тюменской области готовы к новому учебному году

В детские школы искусств Тюменской области в новом учебном году готовы принять более 6,5 тысяч ребят. Приемку прошли 68 объектов в составе 28-ми ДШИ и Центра детского творчества. Об этом сообщает департамент культуры региона.

При проверке учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, особое внимание было уделено антитеррористической защищенности объектов, пожарной безопасности, оснащенности учебных кабинетов.

В тюменских школах искусств в 2024-2025 учебном году появятся новые направления. Так, в Абатской ДШИ введут программу в области хореографического искусства «Постановка концертных номеров», в Боровской ДШИ – программу «Архитектура», а в Голышмановской ДШИ организуют новые программы «Музыкальный фольклор» и «Ансамбль барабанщиц».

«В 2024 году будет завершен капитальный ремонт ДХШ имени Митинского в Тюмени. В сентябре в Ново-Патрушево свои двери распахнет новый филиал школы искусств "Гармония" на 400 обучающихся. Ведется работа с проектной документацией по строительству нового здания ДШИ имени Знаменского с углубленным изучением музыкальных и хореографических дисциплин в Тюмени, в планах – открыть школу в 2027 году», – сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В 2025-2030 годах работа по модернизации инфраструктуры учреждений будет продолжена в рамках региональной программы «Развитие культуры» и нового нацпроекта «Семья».