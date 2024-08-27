«Площадь на Уке» появится в Заводоуковске

Город Заводоуковск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

На Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений в Калуге подвели итоги масштабного ежегодного состязания, которое проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Заводоуковск представил на конкурс проект «Площадь на Уке» – план благоустройства Центральной площади. Он стал победителем в категории «Малые города с численностью населения до 50 тыс. человек», и уже в следующем году в городе преобразят два гектара общественной территории.

«Это второй успех команды Заводоуковска. Проект благоустройства Центрального парка с прилегающими улицами Шоссейная и Парковая, который победил на конкурсе в 2020 году, воплощен в жизнь. Место, без преувеличения, уже считается визитной карточкой города», – отметил глава региона.

Гранты из федерального бюджета на благоустройство территорий получили 20 проектов из регионов УрФО. Как заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, развитие малых городов – важное направление госполитики.

«В этом году в два раза больше победителей, чем в прошлом. В двадцати небольших населенных пунктах и городах УрФО появятся парки, скверы, площадки для семейного отдыха, прогулочные зоны. Уверен, что это будут места притяжения для жителей», – прокомментировал полпред.