На подготовку к учебному году из бюджета Тюменской области направлено 16,7 млрд рублей

В Тюменской области на подготовку к учебному году из регионального бюджета было направлено свыше 16,7 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Александр Моор на заседании регионального президиума, на котором обсуждали готовность образовательных учреждений области.

«Количество учеников по-прежнему увеличивается, поэтому мы продолжаем развивать сеть образовательных учреждений. К концу года планируем завершить строительство школы на 1 101 место в Тюмени в микрорайоне Мелиораторов», – сказал губернатор.

257 тысяч учеников пойдут в школы региона в этом учебном году, из них 25,5 тысячи – это первоклассники. Все школы Тюменской области прошли проверку и готовы к началу учебного года. В 39 зданиях проведен капитальный ремонт, в 180 сделан текущий. Строительство и реконструкция объектов проводится в рамках национального проекта «Образование».

Во всех образовательных учреждениях проверены технические средства охраны. С 29 по 30 августа состоятся единые учения для персонала.

«В День знаний, это будет 2 сентября, для ребят пройдет Единый урок. Мы посвятим его Году семьи, 190-летию великого ученого, нашего прославленного земляка Дмитрия Ивановича Менделеева и 80-летию Тюменской области», – сообщил Александр Моор.