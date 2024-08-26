Больницы России начали активную подготовку к осеннему гриппу

Более 20 миллионов доз вакцин от гриппа поступило в Россию. Сейчас в стране идет активная подготовка к осеннему подъему заболеваемости респираторными заболеваниями, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко корреспонденту ТАСС.

«Мы готовимся, вакцины против гриппа поступают, по гриппу больше 20 миллионов доз отгружено», ‒ рассказал Мурашко.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что в стране началась подготовка медицинских организаций к сезонному подъему заболеваемости. Больницы пополняются диагностическими тест-системами, противовирусными препаратами, дезинфекционными средствами и средствами индивидуальной защиты.