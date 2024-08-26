В конце сентября земляне смогут наблюдать астрономическую осень

22 сентября на Земле произойдет осеннее равноденствие. Оно будет означать начало астрономической осени на Северном полушарии Земли. В этот период длительность ночи и дня будет одинакова, а после ‒ день станет короче, а ночь длиннее. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«22 сентября 2024 года в 15:43 МСК дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. После этого ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень. В Южном полушарии ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна», ‒ рассказали астрономы.

В течение сентября продолжительность дня на широте Москвы уменьшится почти на два часа ‒ с 13 часов 50 минут до 11 час 38 минут.