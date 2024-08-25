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​В Тюмени подвели итоги педагогического форума «Призвание-2024»

Итоги педагогического форума «Призвание-2024»: Александр Моор подчеркнул важность развития образования в регионе

​В Тюмени подвели итоги педагогического форума «Призвание-2024»
Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в пленарном заседании ежегодного педагогического форума «Призвание-2024». В заключительный день около 900 педагогов со всех 26 муниципалитетов Тюменской области собрались для подведения итогов профессионально-общественного форума.

Всего с 19 августа 7 500 педагогов из Тюменской области участвовали в мероприятиях, проходивших в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковском городском округе и Тюменском районе.

В своем выступлении глава региона отметил: «Ежегодно практически 20 процентов регионального бюджета выделяется на развитие образования. Это то, на что мы можем твердо опереться и оттолкнуться для следующих шагов вперед».

Он подчеркнул, что сегодня кредо тюменской образовательной политики – профессионализм, технологичность и развитие человеческого капитала.

«Наращивание интеллектуального капитала для нас – процесс двухсторонний. С одной стороны, мы создаем все необходимые условия для того, чтобы развивались одаренные тюменские ребята. С другой – мы всегда открыты для тех, кто приезжает к нам учиться и работать», – сказал губернатор.

Александр Моор выделил три актуальных направления развития тюменского образования на ближайшее будущее: подготовка педагогических кадров, увеличение мест для учащихся в колледжах и техникумах и создание межуниверситетского кампуса. Глава региона заверил, что правительство региона и дальше будет уделять развитию сферы образования приоритетное внимание.


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Сегодня в 22:16, просмотров: 111, комментариев: 0
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