Мужчина выбросил жену и ребенка из окна 16-го этажа в Москве

В московском ЖК «Лефортово парк» мужчина выбросил из окна 16-го этажа свою жену и маленького ребенка. Женщина и ее двухлетний сын погибли на месте от полученных травм.

Очевидцы сообщают, что после этого мужчина стоял на подоконнике в голом виде и выбрасывал вещи из окна. Когда на место прибыли правоохранительные органы, хозяин квартиры отказался открыть дверь. Спустя некоторое время его удалось задержать.

По данным телеграм-канала Shot, злоумышленником является 39-летний Александр Липатов, который работает в Банке России. Погибшей оказалась 36-летняя Милена Липатова, с которой Александр был в браке три года.

Двор жилого комплекса оцеплен, на месте работают экстренные службы. Возбуждено уголовное дело.