В Москве пройдут мероприятия в честь Дня рождения панды Катюши

24 августа 2023 года в Московском зоопарке появилась на свет панда Катюша. Сегодня ей исполнился одни год, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях.

«Всенародной любимице – панде Катюше из Московского зоопарка – исполнился год. Рождение малышки-панды стало уникальным событием – это первый случай в России, когда бамбуковые медведи принесли потомство», – написал он.

Детеныш родился весом 150 граммов, а сегодня это уже 38-килограммовый медвежонок.

Маленькая панда сразу покорила сердца россиян. В честь Дня рождения Катюши в Москве всю неделю, с 24 по 30 августа, пройдут праздничные мероприятия.

«Сегодня Катюша отмечает свой первый День рождения. Праздничные мероприятия продлятся неделю: с 24 по 30 августа. На каждый день запланирован целый ряд мероприятий для всей семьи. На территории зоопарка пройдут мастер-классы, экскурсии, квесты, лекции, показы фильма, традиционные китайские представления и флешмобы, в которых могут принять участие все желающие. Например, гости могут разучить танец в стиле панды, создать большую каллиграфию и даже вместе составить большого китайского дракона», – указали в соцсетях Московского зоопарка.

Также, всю праздничную неделю Московский зоопарк будет украшен в китайском стиле.