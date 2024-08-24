При написании ЕГЭ по русскому языку запретили обращаться к комиксам

В 2025 году школьники России будут сдавать ЕГЭ по русскому языку по новым правилам. Теперь в задании 27 (развернутый ответ) ученикам запрещено использовать примеры из комиксов, аниме, фанфиков и компьютерных игр при обосновании своего отношения к позиции автора. Об этом сообщил ФИПИ на своем официальном сайте.

«В формулировке задания 27 (развернутый ответ) указана проблема, требуется дать комментарий авторской позиции по проблеме. При обосновании своего отношения к позиции автора не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра», – говорится в сообщении.

Федеральный институт педагогических измерений отметил, что КИМ ЕГЭ по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, а также обществознанию останется без изменений.