Траты на контрацептивы в России достигли пятилетнего максимума

Россияне побили пятилетний рекорд по расходам на контрацептивы в первой половине 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group. За шесть месяцев этого года аптеки заработали 19,3 млрд рублей на продаже презервативов и противозачаточных таблеток, что стало самым высоким показателем за последние пять лет.

Для сравнения, в первой половине 2023 года россияне потратили на средства контрацепции 16,7 млрд рублей, а за тот же период 2022 года — 17,2 млрд рублей. В 2021 году сумма составила 13,4 млрд рублей, в 2020 — 13,5 млрд рублей, а в 2019 — 12,1 млрд рублей.

Представители рынка отмечают рост продаж не только в денежном, но и в количественном выражении. В аптеках сети «36,6» продажи презервативов и противозачаточных таблеток в первой половине 2024 года увеличились на 8% и 10% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На маркетплейсе «Здравсити» рост составил 22%, а на Wildberries — 25%.