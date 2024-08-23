В ГД внесут закон о сборе с бизнеса за использование зарубежного ПО

В сентябре текущего года правительство России планирует внести в Государственную Думу законопроект о сборе с компаний за пользование иностранным ПО. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев изданию ТАСС.

«Мы с Минфином проработаем, планируем внестись в сентябре уже. Мы говорим, что это не будет распространяться на малый и средний бизнес и на бюджетные организации», ‒ указал спикер.

По мнению Шадаева, российские компании научились жить в условиях запретов и умеют ставить обновления на зарубежный софт.