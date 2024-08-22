Три школы из ХМАО вошли в рейтинг лучших учебных заведений России, ученики которых поступили в ведущие вузы страны. Список подготовили аналитики рейтингового агентства RAEX, пишет «Сургутский снегирь».

«Для определения позиций школ в рейтингах учитывались данные о количестве их выпускников, зачисленных в 2022 и 2023 годах на очную форму обучения в вузы на 1-й курс бакалавриата или специалитета», - сказано в описании методики рейтинга.

В список 500 лучших общеобразовательных учреждений страны попали Югорский физико-математический лицей-интернат (Ханты-Мансийск), Нижневартовский лицей и Сургутский естественно-научный лицей.

Югорский лицей-интернат занял 166 место, с четвертью выпускников, поступивших в вузы по олимпиадам. Нижневартовский лицей оказался на 435 строчке благодаря 64,6% выпускников, зачисленных на бюджетные места. Сургутский лицей занял 468 место.

В прошлом году только Югорский физико-математический лицей-интернат попал в рейтинг.