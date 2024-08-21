В Тюменской области завершена модернизация первичного звена здравоохранения

В Тюменской области план на 2024 год по региональной программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» выполнен полностью. Об этом заявил глава региона Александр Моор.

«11 районных больниц Тюменской области в этом году оснастили новым медицинским оборудованием. В медучреждения поставили три маммографа, два флюорографа, два аппарата УЗИ – всего 101 единицу различной медтехники. В 2025 году планируем приобрести 131 единицу медицинского оборудования», – сообщил губернатор.

В этом году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» начали работу пять новых фельдшерско-акушерских пунктов – в Заводоуковском городском округе, Голышмановском, Ярковском, Ишимском и Исетском районах. До конца года на территории региона откроются еще 14 ФАПов и врачебная амбулатория в селе Успенка Тюменского района.

На территории Тюменской области в сфере здравоохранения реализуется 8 программ, в том числе «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями».

«Мы каждый год вкладываем большие средства в модернизацию медицинских учреждений, в том числе первичного звена, в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ремонтируем здания, оснащаем клиники современным оборудованием, закупаем санитарный транспорт», – отметил Александр Моор.