Роскомнадзор объяснил сбои в WhatsApp и Telegram DDoS-атаками

В России произошел масштабный сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Основные жалобы поступили из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Московской, Ленинградской, Свердловской и Нижегородской областей.

В Роскомнадзоре сообщили, что сбои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также других сервисов, таких как Steam и Википедия, вызваны DDoS-атаками на российских операторов связи. По информации ведомства, атака была отражена к 15:00 мск, и сервисы начали возвращаться в нормальный режим.

РБК отмечает, что в зависимости от оператора и типа подключения, доступ к сайтам и сервисам мог варьироваться. Например, Telegram иногда работал через мобильный интернет, но отключался при переключении на Wi-Fi.

Представители операторов связи заявили, что проблемы с их сетями не связаны. В частности, «ВымпелКом» и «Ростелеком» сообщили, что их сети функционируют в штатном режиме, а МТС и «МегаФон» не предоставили комментарии по этому вопросу.