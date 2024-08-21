Госдума предлагает ограничить покупку оружия для новых граждан РФ

В Государственную Думу внесли законопроект, предполагающий временное ограничение на покупку оружия для новых граждан России. Инициаторами идеи стала группа депутатов от фракции «Справедливая Россия ‒ За правду». Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.

«В настоящий момент сложилась практика, при которой иностранцы сразу после получения российского гражданства оформляют соответствующие разрешения и приобретают огнестрельное оружие. При этом зачастую указанные лица не встают на воинский учет по месту жительства или месту пребывания», ‒ указали авторы в пояснительной записке.

Так, депутаты предлагают запретить лицам, которые имеют гражданство РФ менее десяти лет, приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны.

Кроме того, предлагается установить правило, согласно которому лица с российским гражданством менее пяти лет не смогут приобретать механические распылители, аэрозольные и другие устройства, содержащие слезоточивые или раздражающие вещества.