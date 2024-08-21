В ХМАО задерживают авиарейсы из-за тумана

В ХМАО с приближением осени стали задерживать авиарейсы по метеоусловиям. Это происходит из-за тумана, сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

«Пассажиры ночных рейсов авиакомпаний группы «Аэрофлот» из Москвы в Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск 20-21 августа прибыли в место назначения с задержкой от 2 до 6 часов», - говорится в сообщении.

Справочные службы аэропортов пояснили пассажирам, что задержки рейсов связаны с решением авиакомпании. Бортпроводники уточнили, что перенос рейсов вызван прогнозом погоды — синоптики предупредили о тумане над Югрой, который может затруднить посадку.

Авиакомпании советуют пассажирам проверять информацию о рейсах на онлайн-табло перед выездом в аэропорт.