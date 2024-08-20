Тюменским креативщикам помогут выйти на международный рынок

В инфопарке «Тюменская область, я люблю тебя!» прошла встреча представителей креативной индустрии и инвестиционной команды региона. Мероприятие было организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» Агентством развития креативных индустрий | Тюмень совместно с Центром «Мой бизнес» Тюменской области.

В Креативный кластер Тюменской области входят 28 предпринимателей.

«Сейчас есть спрос на экспорт креативных индустрий. Совсем недавно внедрен федеральный закон о креативных индустриях, в соответствии с которым, Тюменское агентство креативных индустрий должно развивать экспорт, а услуги креативных предпринимателей должны быть представлены на международном рынке», – сообщил руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Анджей Стасяк.

Он рассказал креативным предпринимателям, как выйти на зарубежные рынки и маркетплейсы, презентовал комплексные услуги Мой бизнес | Тюменская область, а также рассказал о грантах для молодых и социальных предпринимателей и поделился реализованными бизнес-кейсами. Генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев отметил, что у агентства есть своя практика проведения грантовых конкурсов.

В ходе встречи участники получили консультации по мерам поддержки бизнеса.