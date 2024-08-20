Ремонт путепровода на Обходе Тюмени: движение восстановлено, но работы продолжаются

На Обходе города Тюмени завершён первый этап ремонта развязки у микрорайона Казарово, который ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Завершению первого этапа ремонта путепровода мешали сильные дожди. Уже было восстановлено основание проезжей части, гидроизоляция и слои асфальтобетона, но из-за дождей подрядчик не мог приступить к монтажу полиуретан-металлических деформационных швов.

«Полиуретан очень требователен к влаге. Из-за переувлажнённого основания деформационного шва адгезия становится практически нулевой. Такой шов долго не прослужит. Мы растянули шатры, сушим основание, ведём консультации с разработчиком технологии. Но обильные осадки серьёзно тормозят процесс», – сообщил директор подрядной организации Роман Проскуряков.

Из-за этого пришлось скорректировать график работ. В прошедшие выходные были выполнены завершающие работы по монтажу деформационных швов. Утром 20 августа завершились регламентные сроки набора прочности и было открыто движение по отремонтированной части путепровода.

Второй этап ремонта путепровода завершится в первой декаде сентября. Водителей просят быть внимательными на данном участке дороги.